Токеномика Gaimin (GMRX)
Информация о Gaimin (GMRX)
GAIMIN - мировой лидер в области De-PIN (децентрализованной сети физической инфраструктуры) с игровой платформой, которая удваивается как система совместного использования GPU. Мы владеем крупнейшим в мире источником децентрализованных вычислений, обеспечивающим работу технологий искусственного интеллекта и подпитываемым более 300 тыс. геймеров! Мы также владеем глобальной киберспортивной организацией, входящей в топ-3.
Токеномика и анализ цен Gaimin (GMRX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gaimin (GMRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Gaimin (GMRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Gaimin (GMRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GMRX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GMRX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GMRX = 0,000119 USD