Токеномика Gaimin (GMRX)

Токеномика Gaimin (GMRX)

Откройте для себя ключевую информацию о Gaimin (GMRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gaimin (GMRX)

GAIMIN - мировой лидер в области De-PIN (децентрализованной сети физической инфраструктуры) с игровой платформой, которая удваивается как система совместного использования GPU. Мы владеем крупнейшим в мире источником децентрализованных вычислений, обеспечивающим работу технологий искусственного интеллекта и подпитываемым более 300 тыс. геймеров! Мы также владеем глобальной киберспортивной организацией, входящей в топ-3.

Официальный сайт:
https://www.gaimin.io/
Whitepaper:
https://gaimin.gitbook.io/gaimin-technical-documentation
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/76VxJbMFoCXBcn2rqPQX2UsUfpupq2gVwGSq5LyYMhr2

Токеномика и анализ цен Gaimin (GMRX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gaimin (GMRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,75M
$ 4,75M$ 4,75M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 39,92B
$ 39,92B$ 39,92B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,90M
$ 11,90M$ 11,90M
Исторический максимум:
$ 0,008602
$ 0,008602$ 0,008602
Исторический минимум:
$ 0,000096921369419995
$ 0,000096921369419995$ 0,000096921369419995
Текущая цена:
$ 0,000119
$ 0,000119$ 0,000119

Токеномика Gaimin (GMRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gaimin (GMRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GMRX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GMRX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMRX, изучите текущую цену GMRX!

Как купить GMRX

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История цены Gaimin (GMRX)

Анализ истории цены GMRX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.