Токеномика Gaimin (GMRX) Откройте для себя ключевую информацию о Gaimin (GMRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gaimin (GMRX) GAIMIN - мировой лидер в области De-PIN (децентрализованной сети физической инфраструктуры) с игровой платформой, которая удваивается как система совместного использования GPU. Мы владеем крупнейшим в мире источником децентрализованных вычислений, обеспечивающим работу технологий искусственного интеллекта и подпитываемым более 300 тыс. геймеров! Мы также владеем глобальной киберспортивной организацией, входящей в топ-3. Официальный сайт: https://www.gaimin.io/ Whitepaper: https://gaimin.gitbook.io/gaimin-technical-documentation Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/76VxJbMFoCXBcn2rqPQX2UsUfpupq2gVwGSq5LyYMhr2 Купить GMRX сейчас!

Токеномика и анализ цен Gaimin (GMRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gaimin (GMRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,75M $ 4,75M $ 4,75M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 39,92B $ 39,92B $ 39,92B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,90M $ 11,90M $ 11,90M Исторический максимум: $ 0,008602 $ 0,008602 $ 0,008602 Исторический минимум: $ 0,000096921369419995 $ 0,000096921369419995 $ 0,000096921369419995 Текущая цена: $ 0,000119 $ 0,000119 $ 0,000119 Узнайте больше о цене Gaimin (GMRX)

Токеномика Gaimin (GMRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gaimin (GMRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMRX, изучите текущую цену GMRX!

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