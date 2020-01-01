Токеномика THE GAME COMPANY (GMRT) Откройте для себя ключевую информацию о THE GAME COMPANY (GMRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THE GAME COMPANY (GMRT) The Game Company ($GMRT) – игровая экосистема нового поколения, объединяющая технологию Web3 с традиционными играми и создающая захватывающий, децентрализованный и не имеющий задержек облачный игровой процесс. Наша платформа позволяет игрокам получать доступ к играм AAA от Steam, Epic Games и других крупных издателей без загрузки и установки – прямое воспроизведение на любом устройстве. Официальный сайт: Thegamecompany.ai Whitepaper: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Купить GMRT сейчас!

Токеномика и анализ цен THE GAME COMPANY (GMRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE GAME COMPANY (GMRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Исторический минимум: $ 0.003627166103272436 $ 0.003627166103272436 $ 0.003627166103272436 Текущая цена: $ 0.00469 $ 0.00469 $ 0.00469 Узнайте больше о цене THE GAME COMPANY (GMRT)

Токеномика THE GAME COMPANY (GMRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THE GAME COMPANY (GMRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMRT, изучите текущую цену GMRT!

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