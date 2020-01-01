Токеномика THE GAME COMPANY (GMRT)

Токеномика THE GAME COMPANY (GMRT)

Откройте для себя ключевую информацию о THE GAME COMPANY (GMRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) – игровая экосистема нового поколения, объединяющая технологию Web3 с традиционными играми и создающая захватывающий, децентрализованный и не имеющий задержек облачный игровой процесс. Наша платформа позволяет игрокам получать доступ к играм AAA от Steam, Epic Games и других крупных издателей без загрузки и установки – прямое воспроизведение на любом устройстве.

Официальный сайт:
Thegamecompany.ai
Whitepaper:
https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e

Токеномика и анализ цен THE GAME COMPANY (GMRT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE GAME COMPANY (GMRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0.6
$ 0.6$ 0.6
Исторический минимум:
$ 0.003627166103272436
$ 0.003627166103272436$ 0.003627166103272436
Текущая цена:
$ 0.00469
$ 0.00469$ 0.00469

Токеномика THE GAME COMPANY (GMRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики THE GAME COMPANY (GMRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GMRT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GMRT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMRT, изучите текущую цену GMRT!

Как купить GMRT

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История цены THE GAME COMPANY (GMRT)

Анализ истории цены GMRT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GMRT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.