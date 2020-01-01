Технический анализ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) за сегодня Страница анализа GameStop (GME) предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GMEROBINHOOD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GameStop (GME) ниже. Регистрация

Изменение цены GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,00002373 -- -59,01% -40,68% -40,68%

Технические индикаторы GameStop (GME)

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GameStop (GME) на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 14 Нейтрально 2 Покупка 10 Скользящие средние : Продажа Продажа 10 Нейтрально 1 Покупка 3 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0000239 0,0000238 R2 0,0000238 0,0000237 R1 0,0000237 0,0000237 PP 0,0000236 0,0000236 S1 0,0000235 0,0000235 S2 0,0000234 0,0000235 S3 0,0000233 0,0000234

Рыночные сигналы GameStop (GME) Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,02 M $0,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,01 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,09 M 7-дневные активные продажи $0,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала GameStop (GME) Чистый приток Цена GMEROBINHOODUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы GameStop (GME) в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч GMEROBINHOOD / USDT $0,00002352 $0,00002352 $0,00002352 +3,61% 3.73B (USDT) Торговля GMEROBINHOOD / USD1 $0,00002331 $0,00002331 $0,00002331 +2,68% 2.25B (USDT) Торговля