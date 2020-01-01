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Технический анализ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) за сегодня
Изменение цены GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,00002373
|--
|-59,01%
|-40,68%
|-40,68%
Технические индикаторы GameStop (GME)
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GameStop (GME) на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 10
|Нейтрально 1
|Покупка 3
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 4
|Нейтрально 1
|Покупка 7
Рыночные сигналы GameStop (GME)
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала GameStop (GME)
|История
|Чистый приток
|Цена
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.