Что такое Glonk (GLONK)

$GLONK – это мемкоин, вдохновленный зеленой рептилией из серии Flanimals Рики Джервейса. Он символизирует образ жизни в стиле «лежать пластом» и нигилизм. Основная идея проекта: «Бездействие – тоже выбор». Монета привлекла внимание рынка и вызвала оживленные обсуждения из-за прямого противостояния участников команд Bonk и Pump – Alon и TOM – на разных платформах, а также публичной поддержки проекта со стороны самих основателей.

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Glonk Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Glonk, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена GLONK в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Glonk.

История цен Glonk

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Как купить Glonk (GLONK)

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GLONK на местную валюту

1 GLONK к VND ₫ 11,9948598 1 GLONK к AUD A$ 0,000720412 1 GLONK к GBP ￡ 0,000341494 1 GLONK к EUR € 0,000411664 1 GLONK к USD $ 0,0004678 1 GLONK к MYR RM 0,001978794 1 GLONK к TRY ₺ 0,018225488 1 GLONK к JPY ¥ 0,067171402 1 GLONK к RUB ₽ 0,037480136 1 GLONK к INR ₹ 0,039936086 1 GLONK к IDR Rp 7,668851232 1 GLONK к PHP ₱ 0,0259629 1 GLONK к EGP ￡E. 0,023287084 1 GLONK к BRL R$ 0,002647748 1 GLONK к CAD C$ 0,000640886 1 GLONK к BDT ৳ 0,056992074 1 GLONK к NGN ₦ 0,740185906 1 GLONK к UAH ₴ 0,019451124 1 GLONK к VES Bs 0,0439732 1 GLONK к PKR Rs 0,131737158 1 GLONK к KZT ₸ 0,238185048 1 GLONK к THB ฿ 0,015301738 1 GLONK к TWD NT$ 0,014024644 1 GLONK к AED د.إ 0,001716826 1 GLONK к CHF Fr 0,000383596 1 GLONK к HKD HK$ 0,003662874 1 GLONK к MAD .د.م 0,004289726 1 GLONK к MXN $ 0,00900515

Источники Glonk

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Glonk Какова цена Glonk (GLONK) сегодня? Текущая цена Glonk (GLONK) составляет 0,0004678 USD . Какова рыночная капитализация Glonk (GLONK)? Текущая рыночная капитализация Glonk составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения GLONK на его рыночную цену в реальном времени 0,0004678 USD . Каково оборотное предложение Glonk (GLONK)? Текущее оборотное предложение Glonk (GLONK) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Glonk (GLONK)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Glonk (GLONK) составляет 0,0148 USD . Каков 24-часовой объем торгов Glonk (GLONK)? 24-часовой объем торгов Glonk (GLONK) составляет $ 56,35K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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