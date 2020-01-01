Токеномика Green Shiba Inu (GINUX)

Токеномика Green Shiba Inu (GINUX)

Откройте для себя ключевую информацию о Green Shiba Inu (GINUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Green Shiba Inu (GINUX)

Green Shiba Inu (GINUX) - это полностью децентрализованный, безэмиссионный и справедливо распределенный токен, управляемый сообществом, разрушающий экономику мемов, направленный на защиту окружающей среды и поддержку основных активистов в этой области, а также добрых дел, которые имеют для нас всех наибольшее значение, через поддержку своего зеленого сообщества. Он основан на сети BSC.

Официальный сайт:
https://greenshiba.org/
Whitepaper:
https://greenshibacoin.medium.com/launch-of-green-shiba-inu-ginu-b92a6ad22406
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xc9Ad37E9Baf41377540Df5a77831Db98c1915128

Токеномика и анализ цен Green Shiba Inu (GINUX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Green Shiba Inu (GINUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 112,19K
$ 112,19K$ 112,19K
Общее предложение:
$ 10,00T
$ 10,00T$ 10,00T
Оборотное предложение:
$ 3,57T
$ 3,57T$ 3,57T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 314,00K
$ 314,00K$ 314,00K
Исторический максимум:
$ 0,000006499
$ 0,000006499$ 0,000006499
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0000000314
$ 0,0000000314$ 0,0000000314

Токеномика Green Shiba Inu (GINUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Green Shiba Inu (GINUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GINUX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GINUX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINUX, изучите текущую цену GINUX!

Как купить GINUX

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История цены Green Shiba Inu (GINUX)

Анализ истории цены GINUX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GINUX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.