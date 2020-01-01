Токеномика Green Shiba Inu (GINUX) Откройте для себя ключевую информацию о Green Shiba Inu (GINUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Green Shiba Inu (GINUX) Green Shiba Inu (GINUX) - это полностью децентрализованный, безэмиссионный и справедливо распределенный токен, управляемый сообществом, разрушающий экономику мемов, направленный на защиту окружающей среды и поддержку основных активистов в этой области, а также добрых дел, которые имеют для нас всех наибольшее значение, через поддержку своего зеленого сообщества. Он основан на сети BSC. Официальный сайт: https://greenshiba.org/ Whitepaper: https://greenshibacoin.medium.com/launch-of-green-shiba-inu-ginu-b92a6ad22406 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc9Ad37E9Baf41377540Df5a77831Db98c1915128 Купить GINUX сейчас!

Токеномика и анализ цен Green Shiba Inu (GINUX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Green Shiba Inu (GINUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,19K $ 112,19K $ 112,19K Общее предложение: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Оборотное предложение: $ 3,57T $ 3,57T $ 3,57T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 314,00K $ 314,00K $ 314,00K Исторический максимум: $ 0,000006499 $ 0,000006499 $ 0,000006499 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000000314 $ 0,0000000314 $ 0,0000000314 Узнайте больше о цене Green Shiba Inu (GINUX)

Токеномика Green Shiba Inu (GINUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Green Shiba Inu (GINUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GINUX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GINUX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINUX, изучите текущую цену GINUX!

Как купить GINUX Заинтересованы в добавлении Green Shiba Inu (GINUX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GINUX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GINUX на MEXC прямо сейчас!

История цены Green Shiba Inu (GINUX) Анализ истории цены GINUX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GINUX прямо сейчас!

Прогноз цены GINUX Хотите узнать, куда может двигаться GINUX? Наша страница прогноза цены GINUX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GINUX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!