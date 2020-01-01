Токеномика GINOA (GINOA) Откройте для себя ключевую информацию о GINOA (GINOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GINOA (GINOA) Основанная на искусственном интеллекте Web3-компания, предоставляющая услуги NFT и Metaverse Price Expert, а также Barterplace. Официальный сайт: https://ginoa.io Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x7fdd4efff72b9b2d5b7067f883c129a60285d98d. Купить GINOA сейчас!

Токеномика и анализ цен GINOA (GINOA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GINOA (GINOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,96K $ 48,96K $ 48,96K Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 2,55M $ 2,55M $ 2,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,00K $ 96,00K $ 96,00K Исторический максимум: $ 2,262 $ 2,262 $ 2,262 Исторический минимум: $ 0,01759922850194172 $ 0,01759922850194172 $ 0,01759922850194172 Текущая цена: $ 0,0192 $ 0,0192 $ 0,0192 Узнайте больше о цене GINOA (GINOA)

Токеномика GINOA (GINOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GINOA (GINOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GINOA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GINOA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINOA, изучите текущую цену GINOA!

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