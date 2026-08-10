Технический анализ Giggle Fund (GIGGLE) за сегодня
Изменение цены Giggle Fund (GIGGLE)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$34,08
|--
|-20,60%
|+31,78%
|-4,06%
Технические индикаторы Giggle Fund
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Giggle Fund на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Покупка
|Продажа 5
|Нейтрально 0
|Покупка 9
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 6
|Нейтрально 3
|Покупка 3
Рыночные сигналы Giggle Fund
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Giggle Fund
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,27 M
|34,19
|2026-08-09
|-$0,02 M
|34,90
|2026-08-08
|-$0,30 M
|34,83
|2026-08-07
|$0,09 M
|33,40
|2026-08-06
|-$0,47 M
|31,73
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.