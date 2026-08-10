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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Giggle Fund, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Giggle Fund, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Giggle Fund (GIGGLE) за сегодня

Технический анализ Giggle Fund (GIGGLE) за сегодня

Страница анализа Giggle Fund предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GIGGLE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Giggle Fund ниже.

Изменение цены Giggle Fund (GIGGLE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$34,08---20,60%+31,78%-4,06%
Узнайте больше о цене Giggle Fund

Технические индикаторы Giggle Fund

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Giggle Fund на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 3
Покупка 12
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 0Покупка 9
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
34,05
34,04
R2
34,04
34,0285
R1
34,0199
34,0214
PP
34,01
34,01
S1
33,9899
33,9985
S2
33,98
33,9914
S3
33,9599
33,98

Рыночные сигналы Giggle Fund

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,15M
$4,03 M
$4,18 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
3-дневные активные покупки
$1,38 M
3-дневные активные продажи
$1,43 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,10M
7-дневные активные покупки
$5,21 M
7-дневные активные продажи
$5,11 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Giggle Fund

Чистый притокЦена GIGGLEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,27 M34,19
2026-08-09-$0,02 M34,90
2026-08-08-$0,30 M34,83
2026-08-07$0,09 M33,40
2026-08-06-$0,47 M31,73

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GIGGLE/USDT
$34,08
$34,08$34,08
-2,37%
20.32K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GIGGLE в USD

Сумма

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 34,08 USD

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