Технический анализ Giggle Fund (GIGGLE) за сегодня Страница анализа Giggle Fund предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GIGGLE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Giggle Fund ниже. Регистрация

Изменение цены Giggle Fund (GIGGLE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $34,08 -- -20,60% +31,78% -4,06%

Технические индикаторы Giggle Fund

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Giggle Fund на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 3 Покупка 12 Скользящие средние : Покупка Продажа 5 Нейтрально 0 Покупка 9 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 3 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 34,05 34,04 R2 34,04 34,0285 R1 34,0199 34,0214 PP 34,01 34,01 S1 33,9899 33,9985 S2 33,98 33,9914 S3 33,9599 33,98

Рыночные сигналы Giggle Fund Текущий чистый объем открытых ордеров -0,15M $4,03 M $4,18 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,05M 3-дневные активные покупки $1,38 M 3-дневные активные продажи $1,43 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,10M 7-дневные активные покупки $5,21 M 7-дневные активные продажи $5,11 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Giggle Fund Чистый приток Цена GIGGLEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,27 M 34,19 2026-08-09 -$0,02 M 34,90 2026-08-08 -$0,30 M 34,83 2026-08-07 $0,09 M 33,40 2026-08-06 -$0,47 M 31,73 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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