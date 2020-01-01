Токеномика GHOAD (GHOAD) Откройте для себя ключевую информацию о GHOAD (GHOAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GHOAD (GHOAD) Проект Ghoad — это мемкоин и ИИ-токен в сети Kaspa (KRC20), который сочетает в себе веселье, вовлеченность сообщества и передовые технологии BlockDAG. Официальный сайт: GhoadCoin.xyz Обозреватель блоков: https://kas.fyi/token/krc20/GHOAD Купить GHOAD сейчас!

Токеномика и анализ цен GHOAD (GHOAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GHOAD (GHOAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 807,60K $ 807,60K $ 807,60K Исторический максимум: $ 0,00485 $ 0,00485 $ 0,00485 Исторический минимум: $ 0,000197940314608393 $ 0,000197940314608393 $ 0,000197940314608393 Текущая цена: $ 0,0002019 $ 0,0002019 $ 0,0002019 Узнайте больше о цене GHOAD (GHOAD)

Токеномика GHOAD (GHOAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GHOAD (GHOAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHOAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHOAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHOAD, изучите текущую цену GHOAD!

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