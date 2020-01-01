Токеномика Green Grey MetaGame (GGMT) Откройте для себя ключевую информацию о Green Grey MetaGame (GGMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Green Grey MetaGame (GGMT) GG MetaGame предлагает динамичную игровую экосистему, объединяющую сотни казуальных мобильных игр, в основном основанных на нашем собственном портфолио уже успешных игр, имеющих свою аудиторию, а нашим основным продуктом является SDK для легкой интеграции мобильных игр в экосистему. Официальный сайт: https://ggmt.io Whitepaper: https://docs.ggmt.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec Купить GGMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Green Grey MetaGame (GGMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Green Grey MetaGame (GGMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,92M $ 5,92M $ 5,92M Исторический максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Исторический минимум: $ 0,000867166293203724 $ 0,000867166293203724 $ 0,000867166293203724 Текущая цена: $ 0,000592 $ 0,000592 $ 0,000592 Узнайте больше о цене Green Grey MetaGame (GGMT)

Токеномика Green Grey MetaGame (GGMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Green Grey MetaGame (GGMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GGMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GGMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GGMT, изучите текущую цену GGMT!

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