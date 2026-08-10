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Технический анализ Goldfinch (GFI) за сегодня

Технический анализ Goldfinch (GFI) за сегодня

Страница анализа Goldfinch предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GFI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Goldfinch ниже.

Изменение цены Goldfinch (GFI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03125--+2,05%-34,33%-82,86%
Узнайте больше о цене Goldfinch

Поток капитала Goldfinch

Чистый притокЦена GFIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,03
2026-08-09$0,00 M0,03
2026-08-08$0,00 M0,03
2026-08-07$0,01 M0,03
2026-08-06-$0,01 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Goldfinch

GFI USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GFI/USDT
$0,03135
$0,03135$0,03135
+0,03%
1.72M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GFI в USD

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GFI
GFI
USD
USD

1 GFI = 0,03125 USD

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