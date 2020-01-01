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Технический анализ GEODNET (GEOD) за сегодня

Технический анализ GEODNET (GEOD) за сегодня

Страница анализа GEODNET предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GEOD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GEODNET ниже.

Изменение цены GEODNET (GEOD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1823---4,41%-9,49%+38,00%
Узнайте больше о цене GEODNET

Технические индикаторы GEODNET

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GEODNET на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 7
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 7Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,185
0,1848
R2
0,1848
0,1845
R1
0,1844
0,1844
PP
0,1842
0,1842
S1
0,1838
0,1839
S2
0,1836
0,1838
S3
0,1832
0,1836

Рыночные сигналы GEODNET

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,02 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала GEODNET

Чистый притокЦена GEODUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о GEODNET

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GEOD/USDT
$0,1823
$0,1823$0,1823
-0,43%
374.28K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GEOD в USD

Сумма

GEOD
GEOD
USD
USD

1 GEOD = 0,1823 USD

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