Токеномика GENOME (GENOME) Откройте для себя ключевую информацию о GENOME (GENOME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GENOME (GENOME) GENOME - это полезный и управляющий токен GenomesDAO. Токен используется для передачи стоимости на платформе Genomes.io, а также для всех платежей и действий в инфраструктуре GenomesDAO. Официальный сайт: https://genomes.io Whitepaper: https://genomes.gitbook.io/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062 Купить GENOME сейчас!

Токеномика и анализ цен GENOME (GENOME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GENOME (GENOME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M Исторический максимум: $ 0,06 $ 0,06 $ 0,06 Исторический минимум: $ 0,001610492707953459 $ 0,001610492707953459 $ 0,001610492707953459 Текущая цена: $ 0,004 $ 0,004 $ 0,004 Узнайте больше о цене GENOME (GENOME)

Токеномика GENOME (GENOME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GENOME (GENOME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GENOME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GENOME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GENOME, изучите текущую цену GENOME!

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