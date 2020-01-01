Токеномика GenomeFi (GENO) Откройте для себя ключевую информацию о GenomeFi (GENO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GenomeFi (GENO) GenomeFi - это основанная на искусственном интеллекте платформа Web3 Genome DID, ориентированная на пользователей Web2, связанных с биоиндустрией, и пользователей Web3. Официальный сайт: https://genomefi.io/ Whitepaper: https://whitepaper.genomefi.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xCa730042595a1809793fbe2e9883c184c7Eb27Db Купить GENO сейчас!

Токеномика и анализ цен GenomeFi (GENO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GenomeFi (GENO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,306 $ 0,306 $ 0,306 Исторический минимум: $ 0,000087043256013076 $ 0,000087043256013076 $ 0,000087043256013076 Текущая цена: $ 0,001404 $ 0,001404 $ 0,001404 Узнайте больше о цене GenomeFi (GENO)

Токеномика GenomeFi (GENO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GenomeFi (GENO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GENO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GENO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GENO, изучите текущую цену GENO!

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