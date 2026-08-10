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Технический анализ Genius (GENIUS) за сегодня

Технический анализ Genius (GENIUS) за сегодня

Страница анализа Genius предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GENIUS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Genius ниже.

Изменение цены Genius (GENIUS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,34655--+2,94%-2,10%-37,93%
Узнайте больше о цене Genius

Технические индикаторы Genius

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Genius на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 3
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3465
0,3465
R2
0,3465
0,3464
R1
0,3464
0,3464
PP
0,3464
0,3464
S1
0,3463
0,3463
S2
0,3463
0,3463
S3
0,3462
0,3463

Рыночные сигналы Genius

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,16M
$1,10 M
$1,27 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Genius

Чистый притокЦена GENIUSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,35
2026-08-09$0,02 M0,34
2026-08-08$0,02 M0,35
2026-08-07-$0,08 M0,35
2026-08-06-$0,07 M0,35

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GENIUS/USDC
$0,34578
$0,34578$0,34578
+0,95%
148.97K (USDT)
GENIUS/USDT
$0,34657
$0,34657$0,34657
+1,24%
208.89K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GENIUS в USD

Сумма

GENIUS
GENIUS
USD
USD

1 GENIUS = 0,34655 USD

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