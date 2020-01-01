Токеномика Genopets (GENE) Откройте для себя ключевую информацию о Genopets (GENE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Genopets (GENE) Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet. Официальный сайт: https://www.genopets.me/ Whitepaper: https://litepaper.genopets.me/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz Купить GENE сейчас!

Токеномика и анализ цен Genopets (GENE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Genopets (GENE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,35M $ 4,35M $ 4,35M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 80,52M $ 80,52M $ 80,52M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 37,8733 $ 37,8733 $ 37,8733 Исторический минимум: $ 0,045996066183762396 $ 0,045996066183762396 $ 0,045996066183762396 Текущая цена: $ 0,05407 $ 0,05407 $ 0,05407 Узнайте больше о цене Genopets (GENE)

Токеномика Genopets (GENE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Genopets (GENE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GENE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GENE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GENE, изучите текущую цену GENE!

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