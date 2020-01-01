Токеномика Gecko Inu (GECKOAVAX) Откройте для себя ключевую информацию о Gecko Inu (GECKOAVAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gecko Inu (GECKOAVAX) Мы самые дружелюбные гекконы на AVAX - Gecko Inu! GECKOAVAX - это проект, созданный сообществом, и он принадлежит исключительно сообществу. Это управляемая сообществом монета в AVAX с подлинными утилитами. Официальный сайт: https://geckoinu.vip/ Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0xE8385CECb013561b69bEb63FF59f4d10734881f3 Купить GECKOAVAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Gecko Inu (GECKOAVAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gecko Inu (GECKOAVAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 432,88K $ 432,88K $ 432,88K Общее предложение: $ 69,42T $ 69,42T $ 69,42T Оборотное предложение: $ 66,19T $ 66,19T $ 66,19T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 454,01K $ 454,01K $ 454,01K Исторический максимум: $ 0,0000004618 $ 0,0000004618 $ 0,0000004618 Исторический минимум: $ 0,000000000101538037 $ 0,000000000101538037 $ 0,000000000101538037 Текущая цена: $ 0,00000000654 $ 0,00000000654 $ 0,00000000654 Узнайте больше о цене Gecko Inu (GECKOAVAX)

Токеномика Gecko Inu (GECKOAVAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gecko Inu (GECKOAVAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GECKOAVAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GECKOAVAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GECKOAVAX, изучите текущую цену GECKOAVAX!

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