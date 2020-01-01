Токеномика Gasspas (GASS) Откройте для себя ключевую информацию о Gasspas (GASS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gasspas (GASS) $GASS – это воплощение свирепого кота-злодея из новой книги @Matt_Furie, выходящей 24-го числа, – заклятого врага $RATO. Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x774eaF7A53471628768dc679dA945847d34b9a55 Купить GASS сейчас!

Токеномика и анализ цен Gasspas (GASS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gasspas (GASS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000000036405 $ 0,000000036405 $ 0,000000036405 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000000008611 $ 0,000000008611 $ 0,000000008611 Узнайте больше о цене Gasspas (GASS)

Токеномика Gasspas (GASS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gasspas (GASS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GASS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GASS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GASS, изучите текущую цену GASS!

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