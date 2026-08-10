Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по GAIB, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по GAIB, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о GAIB

Информация о цене GAIB

Что такое GAIB

Whitepaper GAIB

Официальный сайт GAIB

Токеномика GAIB

Прогноз цен GAIB

История GAIB

Руководство по покупке GAIB

Конвертер валют GAIB в фиат

GAIB на споте

Фьючерсы GAIB USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ GAIB (GAIB) за сегодня

Технический анализ GAIB (GAIB) за сегодня

Страница анализа GAIB предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GAIB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GAIB ниже.

Изменение цены GAIB (GAIB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01301---20,24%-9,47%-30,28%
Узнайте больше о цене GAIB

Технические индикаторы GAIB

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GAIB на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 4
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01308
0,01307
R2
0,01307
0,01306
R1
0,01306
0,01306
PP
0,01305
0,01305
S1
0,01304
0,01304
S2
0,01303
0,01304
S3
0,01302
0,01303

Рыночные сигналы GAIB

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$0,11 M
$0,14 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала GAIB

Чистый притокЦена GAIBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о GAIB

Торгуйте GAIB (GAIB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы GAIB в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GAIB/USDT
$0,01301
$0,01301$0,01301
+0,54%
4.09M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GAIB в USD

Сумма

GAIB
GAIB
USD
USD

1 GAIB = 0,01301 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.