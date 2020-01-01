Токеномика Game7 (G7) Откройте для себя ключевую информацию о Game7 (G7), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Game7 (G7) Game7 внедряет революционный подход к Web3-играм как платформа для публикации, управляемая игроками, которая решает ключевые проблемы индустрии, такие как привлечение пользователей, распространение и управление экономикой. Основанная ветеранами MetaMask, Activision Blizzard и Forte Labs, Game7 привлекла 60 миллионов долларов финансирования и создала экосистему интегрированных игровых продуктов. Game7 возвращает 80% всей созданной ценности напрямую активным пользователям. Эта модель "игрок на первом месте" основана на четырех ключевых компонентах: Summon (система привлечения пользователей и вовлечения с 600 000 игроками), HyperPlay (игровой магазин, ориентированный на Web3, с более чем 750 000 уникальными установками), World Builder (экономическая инфраструктура для разработчиков игр) и G7 Network (игровая сеть). Успех Game7 подтверждается метриками: более 1 000 000 подтвержденных игроков, 150+ интегрированных игр и более 3 000 000 долларов распределенных вознаграждений. Платформа обеспечила более 40 000 000 действий игроков и сотрудничала с крупными игроками отрасли: MetaMask, Mantle, Arbitrum и Linea. Официальный сайт: https://game7.io/ Whitepaper: https://manifesto.game7.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x12c88a3c30a7aabc1dd7f2c08a97145f5dccd830 Купить G7 сейчас!

Токеномика и анализ цен Game7 (G7) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Game7 (G7), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,34M $ 9,34M $ 9,34M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,30B $ 2,30B $ 2,30B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Исторический минимум: $ 0,002031078317854805 $ 0,002031078317854805 $ 0,002031078317854805 Текущая цена: $ 0,00406 $ 0,00406 $ 0,00406 Узнайте больше о цене Game7 (G7)

Токеномика Game7 (G7): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Game7 (G7) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов G7, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов G7. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой G7, изучите текущую цену G7!

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