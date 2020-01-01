Токеномика Game7 (G7)
Информация о Game7 (G7)
Game7 внедряет революционный подход к Web3-играм как платформа для публикации, управляемая игроками, которая решает ключевые проблемы индустрии, такие как привлечение пользователей, распространение и управление экономикой. Основанная ветеранами MetaMask, Activision Blizzard и Forte Labs, Game7 привлекла 60 миллионов долларов финансирования и создала экосистему интегрированных игровых продуктов. Game7 возвращает 80% всей созданной ценности напрямую активным пользователям. Эта модель "игрок на первом месте" основана на четырех ключевых компонентах: Summon (система привлечения пользователей и вовлечения с 600 000 игроками), HyperPlay (игровой магазин, ориентированный на Web3, с более чем 750 000 уникальными установками), World Builder (экономическая инфраструктура для разработчиков игр) и G7 Network (игровая сеть). Успех Game7 подтверждается метриками: более 1 000 000 подтвержденных игроков, 150+ интегрированных игр и более 3 000 000 долларов распределенных вознаграждений. Платформа обеспечила более 40 000 000 действий игроков и сотрудничала с крупными игроками отрасли: MetaMask, Mantle, Arbitrum и Linea.
Токеномика и анализ цен Game7 (G7)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Game7 (G7), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Game7 (G7): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Game7 (G7) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов G7, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов G7.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой G7, изучите текущую цену G7!
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