Токеномика Game7 (G7)

Токеномика Game7 (G7)

Откройте для себя ключевую информацию о Game7 (G7), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Game7 (G7)

Game7 внедряет революционный подход к Web3-играм как платформа для публикации, управляемая игроками, которая решает ключевые проблемы индустрии, такие как привлечение пользователей, распространение и управление экономикой. Основанная ветеранами MetaMask, Activision Blizzard и Forte Labs, Game7 привлекла 60 миллионов долларов финансирования и создала экосистему интегрированных игровых продуктов. Game7 возвращает 80% всей созданной ценности напрямую активным пользователям. Эта модель "игрок на первом месте" основана на четырех ключевых компонентах: Summon (система привлечения пользователей и вовлечения с 600 000 игроками), HyperPlay (игровой магазин, ориентированный на Web3, с более чем 750 000 уникальными установками), World Builder (экономическая инфраструктура для разработчиков игр) и G7 Network (игровая сеть). Успех Game7 подтверждается метриками: более 1 000 000 подтвержденных игроков, 150+ интегрированных игр и более 3 000 000 долларов распределенных вознаграждений. Платформа обеспечила более 40 000 000 действий игроков и сотрудничала с крупными игроками отрасли: MetaMask, Mantle, Arbitrum и Linea.

Официальный сайт:
https://game7.io/
Whitepaper:
https://manifesto.game7.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x12c88a3c30a7aabc1dd7f2c08a97145f5dccd830

Токеномика и анализ цен Game7 (G7)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Game7 (G7), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,34M
$ 9,34M$ 9,34M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 2,30B
$ 2,30B$ 2,30B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,05
$ 0,05$ 0,05
Исторический минимум:
$ 0,002031078317854805
$ 0,002031078317854805$ 0,002031078317854805
Текущая цена:
$ 0,00406
$ 0,00406$ 0,00406

Токеномика Game7 (G7): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Game7 (G7) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов G7, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов G7.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой G7, изучите текущую цену G7!

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История цены Game7 (G7)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.