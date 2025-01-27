Что такое Game7 (G7)

Game7 внедряет революционный подход к Web3-играм как платформа для публикации, управляемая игроками, которая решает ключевые проблемы индустрии, такие как привлечение пользователей, распространение и управление экономикой. Основанная ветеранами MetaMask, Activision Blizzard и Forte Labs, Game7 привлекла 60 миллионов долларов финансирования и создала экосистему интегрированных игровых продуктов. Game7 возвращает 80% всей созданной ценности напрямую активным пользователям. Эта модель "игрок на первом месте" основана на четырех ключевых компонентах: Summon (система привлечения пользователей и вовлечения с 600 000 игроками), HyperPlay (игровой магазин, ориентированный на Web3, с более чем 750 000 уникальными установками), World Builder (экономическая инфраструктура для разработчиков игр) и G7 Network (игровая сеть). Успех Game7 подтверждается метриками: более 1 000 000 подтвержденных игроков, 150+ интегрированных игр и более 3 000 000 долларов распределенных вознаграждений. Платформа обеспечила более 40 000 000 действий игроков и сотрудничала с крупными игроками отрасли: MetaMask, Mantle, Arbitrum и Linea.

Game7 доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Game7. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга G7, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Game7 в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Game7 простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Game7 Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Game7, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена G7 в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Game7.

История цен Game7

Отслеживание траектории движения цены G7 дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории G7 в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Game7.

Как купить Game7 (G7)

Ищете как купить Game7? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Game7 на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники Game7

Для более глубокого понимания Game7 рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Главные новости

Основные моменты криптовалютного рынка MEXC – декабрь 2024 года Этот отчет охватывает ключевые тенденции и значимые события на криптовалютном рынке на декабрь 2024 года.

MEXC Weekly Hot Coins Recap: Колебания криптовалютного рынка и перспективы на 2025 год Изучи еженедельные колебания криптовалютного рынка с помощью MEXC. Просмотри перспективы криптовалют на 2025 год и изучи топовые трендовые мем-токены в MEXC.