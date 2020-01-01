Токеномика GAM3S.GG (G3) Откройте для себя ключевую информацию о GAM3S.GG (G3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAM3S.GG (G3) GAM3S.GG – это игровое суперприложение №1 в Web3, которое представляет более 500 игр, обзоры, руководства, новости и позволяет игрокам взаимодействовать со своими любимыми играми через квесты, аналитику и многое другое, а также имеет более 1 миллиона зарегистрированных пользователей. Официальный сайт: https://gam3s.gg Whitepaper: https://greenpaper.gam3s.gg Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xc24a365a870821eb83fd216c9596edd89479d8d7 Купить G3 сейчас!

Токеномика и анализ цен GAM3S.GG (G3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAM3S.GG (G3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,34M $ 1,34M $ 1,34M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 319,49M $ 319,49M $ 319,49M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0828 $ 0,0828 $ 0,0828 Исторический минимум: $ 0,003221576803883149 $ 0,003221576803883149 $ 0,003221576803883149 Текущая цена: $ 0,0042 $ 0,0042 $ 0,0042 Узнайте больше о цене GAM3S.GG (G3)

Токеномика GAM3S.GG (G3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAM3S.GG (G3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов G3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов G3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой G3, изучите текущую цену G3!

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