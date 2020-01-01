Токеномика Fyde (FYDE) Откройте для себя ключевую информацию о Fyde (FYDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fyde (FYDE) Ребалансированные с помощью искусственного интеллекта и с оптимизированной ликвидностью хранилища. Зарабатывайте прибыль. Получайте доходность. Используйте ИИ. Официальный сайт: https://www.fyde.fi/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8a462e6a0051d006e33152fbeadfb9a14198de30 Купить FYDE сейчас!

Токеномика и анализ цен Fyde (FYDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fyde (FYDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,34 $ 0,34 $ 0,34 Исторический минимум: $ 0,004884271720674389 $ 0,004884271720674389 $ 0,004884271720674389 Текущая цена: $ 0,005348 $ 0,005348 $ 0,005348 Узнайте больше о цене Fyde (FYDE)

Токеномика Fyde (FYDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fyde (FYDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FYDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FYDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FYDE, изучите текущую цену FYDE!

Как купить FYDE Заинтересованы в добавлении Fyde (FYDE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FYDE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить FYDE на MEXC прямо сейчас!

История цены Fyde (FYDE) Анализ истории цены FYDE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FYDE прямо сейчас!

Прогноз цены FYDE Хотите узнать, куда может двигаться FYDE? Наша страница прогноза цены FYDE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FYDE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!