Токеномика FWC Token (FWC)

Токеномика FWC Token (FWC)

Откройте для себя ключевую информацию о FWC Token (FWC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FWC Token (FWC)

FWC Token — это проект, созданный с целью объединения футбола и криптовалют, чтобы пользователи могли войти в мир крипто-футбола. FWC — это платформа цифровой валюты, которая позволяет пользователям создавать цифровые валюты, сохраняя при этом безопасность и безопасность.

Официальный сайт:
https://www.fwctoken.io/
Whitepaper:
https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc

Токеномика и анализ цен FWC Token (FWC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FWC Token (FWC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 291,59K
$ 291,59K$ 291,59K
Общее предложение:
$ 200 000,00T
$ 200 000,00T$ 200 000,00T
Оборотное предложение:
$ 42 259,70T
$ 42 259,70T$ 42 259,70T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M
Исторический максимум:
$ 0,000000000194
$ 0,000000000194$ 0,000000000194
Исторический минимум:
$ 0,000000000006683807
$ 0,000000000006683807$ 0,000000000006683807
Текущая цена:
$ 0,0000000000069
$ 0,0000000000069$ 0,0000000000069

Токеномика FWC Token (FWC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FWC Token (FWC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FWC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FWC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FWC, изучите текущую цену FWC!

Как купить FWC

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История цены FWC Token (FWC)

Анализ истории цены FWC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FWC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.