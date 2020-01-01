Токеномика FWC Token (FWC) Откройте для себя ключевую информацию о FWC Token (FWC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FWC Token (FWC) FWC Token — это проект, созданный с целью объединения футбола и криптовалют, чтобы пользователи могли войти в мир крипто-футбола. FWC — это платформа цифровой валюты, которая позволяет пользователям создавать цифровые валюты, сохраняя при этом безопасность и безопасность. Официальный сайт: https://www.fwctoken.io/ Whitepaper: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc Купить FWC сейчас!

Токеномика и анализ цен FWC Token (FWC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FWC Token (FWC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 291,59K $ 291,59K $ 291,59K Общее предложение: $ 200 000,00T $ 200 000,00T $ 200 000,00T Оборотное предложение: $ 42 259,70T $ 42 259,70T $ 42 259,70T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Исторический максимум: $ 0,000000000194 $ 0,000000000194 $ 0,000000000194 Исторический минимум: $ 0,000000000006683807 $ 0,000000000006683807 $ 0,000000000006683807 Текущая цена: $ 0,0000000000069 $ 0,0000000000069 $ 0,0000000000069 Узнайте больше о цене FWC Token (FWC)

Токеномика FWC Token (FWC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FWC Token (FWC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FWC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FWC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FWC, изучите текущую цену FWC!

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