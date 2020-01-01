Токеномика FUTBOL (FUTBOL) Откройте для себя ключевую информацию о FUTBOL (FUTBOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FUTBOL (FUTBOL) 0xFútbol – это экосистема нового поколения, предназначенная для 4 миллиардов поклонников футбола во всем мире. Она объединяет игры, реальные активы, DeFi и другие инновации, связанные с футболом, в единую, интегрированную экономику. Благодаря таким продуктам, как MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM и FútbolPad, 0xFútbol меняет отношение болельщиков к спорту, предлагая реальное владение, вознаграждение и участие. Токен $FUTBOL питает всю экосистему, позволяя болельщикам превратиться из пассивных зрителей в активных участников будущего футбола. Официальный сайт: https://0xfutbol.com Whitepaper: https://whitepaper.0xfutbol.com Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0x3D45987F1C8812913a80Efbe3aCdd91DA8676E9c Купить FUTBOL сейчас!

Токеномика и анализ цен FUTBOL (FUTBOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUTBOL (FUTBOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04621 $ 0,04621 $ 0,04621 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01402 $ 0,01402 $ 0,01402 Узнайте больше о цене FUTBOL (FUTBOL)

Токеномика FUTBOL (FUTBOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FUTBOL (FUTBOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUTBOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUTBOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUTBOL, изучите текущую цену FUTBOL!

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