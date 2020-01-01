Токеномика FUTBOL (FUTBOL)

Токеномика FUTBOL (FUTBOL)

Откройте для себя ключевую информацию о FUTBOL (FUTBOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FUTBOL (FUTBOL)

0xFútbol – это экосистема нового поколения, предназначенная для 4 миллиардов поклонников футбола во всем мире. Она объединяет игры, реальные активы, DeFi и другие инновации, связанные с футболом, в единую, интегрированную экономику. Благодаря таким продуктам, как MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM и FútbolPad, 0xFútbol меняет отношение болельщиков к спорту, предлагая реальное владение, вознаграждение и участие. Токен $FUTBOL питает всю экосистему, позволяя болельщикам превратиться из пассивных зрителей в активных участников будущего футбола.

Официальный сайт:
https://0xfutbol.com
Whitepaper:
https://whitepaper.0xfutbol.com
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0x3D45987F1C8812913a80Efbe3aCdd91DA8676E9c

Токеномика и анализ цен FUTBOL (FUTBOL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUTBOL (FUTBOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,04621
$ 0,04621$ 0,04621
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,01402
$ 0,01402$ 0,01402

Токеномика FUTBOL (FUTBOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FUTBOL (FUTBOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUTBOL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUTBOL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUTBOL, изучите текущую цену FUTBOL!

Как купить FUTBOL

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История цены FUTBOL (FUTBOL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.