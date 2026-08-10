Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Sport.Fun, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Sport.Fun, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о FUN

Информация о цене FUN

Что такое FUN

Whitepaper FUN

Официальный сайт FUN

Токеномика FUN

Прогноз цен FUN

История FUN

Руководство по покупке FUN

Конвертер валют FUN в фиат

FUN на споте

Фьючерсы FUN USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Sport.Fun (FUN) за сегодня

Технический анализ Sport.Fun (FUN) за сегодня

Страница анализа Sport.Fun предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FUN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sport.Fun ниже.

Изменение цены Sport.Fun (FUN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02226--+5,54%+0,58%-70,77%
Узнайте больше о цене Sport.Fun

Поток капитала Sport.Fun

Чистый притокЦена FUNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,02
2026-08-09$0,00 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,00 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Sport.Fun

Торгуйте Sport.Fun (FUN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Sport.Fun в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FUN/USDT
$0,02226
$0,02226$0,02226
-0,44%
2.83M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FUN в USD

Сумма

FUN
FUN
USD
USD

1 FUN = 0,02226 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.