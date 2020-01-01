Токеномика Functionland (FULA)

Токеномика Functionland (FULA)

Откройте для себя ключевую информацию о Functionland (FULA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Functionland (FULA)

Сеть Functionland совершает революцию на рынке инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных хранилищ объемом более 650 млрд долларов, сокращая 60% накладных расходов, связанных с центральными центрами обработки данных. Используя неиспользуемые вычислительные ресурсы, Functionland предлагает децентрализованное, экономически эффективное решение с непревзойденным пользовательским контролем и конфиденциальностью. Соединяя Web2 и Web3, мы создаем первую в мире платформу логистики данных, которая обеспечит будущее хранения и вычислений.

Официальный сайт:
https://fx.land/
Whitepaper:
https://fx.land/FulaWP
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/

Токеномика и анализ цен Functionland (FULA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Functionland (FULA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,00M
$ 9,00M$ 9,00M
Исторический максимум:
$ 0,0368
$ 0,0368$ 0,0368
Исторический минимум:
$ 0,002646014113429367
$ 0,002646014113429367$ 0,002646014113429367
Текущая цена:
$ 0,0045
$ 0,0045$ 0,0045

Токеномика Functionland (FULA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Functionland (FULA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FULA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FULA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FULA, изучите текущую цену FULA!

Как купить FULA

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История цены Functionland (FULA)

Анализ истории цены FULA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FULA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.