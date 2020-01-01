Токеномика Functionland (FULA) Откройте для себя ключевую информацию о Functionland (FULA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Functionland (FULA) Сеть Functionland совершает революцию на рынке инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных хранилищ объемом более 650 млрд долларов, сокращая 60% накладных расходов, связанных с центральными центрами обработки данных. Используя неиспользуемые вычислительные ресурсы, Functionland предлагает децентрализованное, экономически эффективное решение с непревзойденным пользовательским контролем и конфиденциальностью. Соединяя Web2 и Web3, мы создаем первую в мире платформу логистики данных, которая обеспечит будущее хранения и вычислений. Официальный сайт: https://fx.land/ Whitepaper: https://fx.land/FulaWP Обозреватель блоков: https://basescan.org/ Купить FULA сейчас!

Токеномика и анализ цен Functionland (FULA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Functionland (FULA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Исторический максимум: $ 0,0368 $ 0,0368 $ 0,0368 Исторический минимум: $ 0,002646014113429367 $ 0,002646014113429367 $ 0,002646014113429367 Текущая цена: $ 0,0045 $ 0,0045 $ 0,0045 Узнайте больше о цене Functionland (FULA)

Токеномика Functionland (FULA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Functionland (FULA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FULA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FULA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FULA, изучите текущую цену FULA!

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