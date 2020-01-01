Токеномика FU Coin (FUCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о FU Coin (FUCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FU Coin (FUCOIN) Что такое FU? Мечтаете о волшебстве в своей криптосказке? Fu – монета, которая поворачивает парус фортуны. Названная в честь «удачи», она готова зажечься и принести удачу в ваш кошелек. Почему FU? Без Fu кошелек – это просто место, а с Fu – это талисман, счастливое воплощение. Это не просто токен, а ключ, открывающий путь к удаче и счастью. Официальный сайт: https://www.fucoin.io Whitepaper: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Купить FUCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен FU Coin (FUCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FU Coin (FUCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Общее предложение: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Оборотное предложение: $ 194,53B $ 194,53B $ 194,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,37M $ 56,37M $ 56,37M Исторический максимум: $ 0,000255 $ 0,000255 $ 0,000255 Исторический минимум: $ 0,000000039581112066 $ 0,000000039581112066 $ 0,000000039581112066 Текущая цена: $ 0,000005637 $ 0,000005637 $ 0,000005637 Узнайте больше о цене FU Coin (FUCOIN)

Токеномика FU Coin (FUCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FU Coin (FUCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUCOIN, изучите текущую цену FUCOIN!

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