Токеномика FU Coin (FUCOIN)

Токеномика FU Coin (FUCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о FU Coin (FUCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FU Coin (FUCOIN)

Что такое FU? Мечтаете о волшебстве в своей криптосказке? Fu – монета, которая поворачивает парус фортуны. Названная в честь «удачи», она готова зажечься и принести удачу в ваш кошелек. Почему FU? Без Fu кошелек – это просто место, а с Fu – это талисман, счастливое воплощение. Это не просто токен, а ключ, открывающий путь к удаче и счастью.

Официальный сайт:
https://www.fucoin.io
Whitepaper:
https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586

Токеномика и анализ цен FU Coin (FUCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FU Coin (FUCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M
Общее предложение:
$ 10,00T
$ 10,00T$ 10,00T
Оборотное предложение:
$ 194,53B
$ 194,53B$ 194,53B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 56,37M
$ 56,37M$ 56,37M
Исторический максимум:
$ 0,000255
$ 0,000255$ 0,000255
Исторический минимум:
$ 0,000000039581112066
$ 0,000000039581112066$ 0,000000039581112066
Текущая цена:
$ 0,000005637
$ 0,000005637$ 0,000005637

Токеномика FU Coin (FUCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FU Coin (FUCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUCOIN, изучите текущую цену FUCOIN!

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История цены FU Coin (FUCOIN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.