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Технический анализ frong (FRONG) за сегодня

Технический анализ frong (FRONG) за сегодня

Страница анализа frong предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FRONG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе frong ниже.

Изменение цены frong (FRONG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,006585--+58,02%+558,50%+558,50%
Узнайте больше о цене frong

Технические индикаторы Frong

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Frong на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 1
Покупка 16
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,006543
0,006538
R2
0,006538
0,006535
R1
0,006536
0,006534
PP
0,006531
0,006531
S1
0,006529
0,006528
S2
0,006524
0,006527
S3
0,006522
0,006524

Рыночные сигналы Frong

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,72 M
7-дневные активные продажи
$0,72 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Frong

Чистый притокЦена FRONGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FRONG/USD1
$0,006265
$0,006265$0,006265
-6,27%
8.50M (USDT)
FRONG/USDT
$0,00658
$0,00658$0,00658
-2,48%
29.17M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FRONG в USD

Сумма

FRONG
FRONG
USD
USD

1 FRONG = 0,006585 USD

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