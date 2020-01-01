Токеномика Freya (FREYA) Откройте для себя ключевую информацию о Freya (FREYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Freya (FREYA) FREYA – это утилитарный токен, основная валюта и ИИ-агент в RPG-игре с элементами «рогалика» Freya: The Starfall, управляемой ИИ. Проект поддерживается Immutable и создан ветеранами индустрии, работавшими над такими играми, как League of Legends и Diablo. FREYA возглавляет направление ИИ игр, обеспечивая живой и постоянно развивающийся игровой мир. Официальный сайт: https://linktr.ee/Freya_Starfall Whitepaper: https://starfall-handbook.rosentica.jp/usdfreya-whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AWs2J3buZeyvvSE5pyoFVJQUNKa36g8sbouskt6W9fre Купить FREYA сейчас!

Токеномика и анализ цен Freya (FREYA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Freya (FREYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0065 $ 0,0065 $ 0,0065 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,004187 $ 0,004187 $ 0,004187 Узнайте больше о цене Freya (FREYA)

Токеномика Freya (FREYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Freya (FREYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FREYA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FREYA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREYA, изучите текущую цену FREYA!

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