Токеномика Freya (FREYA)

Токеномика Freya (FREYA)

Откройте для себя ключевую информацию о Freya (FREYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Freya (FREYA)

FREYA – это утилитарный токен, основная валюта и ИИ-агент в RPG-игре с элементами «рогалика» Freya: The Starfall, управляемой ИИ. Проект поддерживается Immutable и создан ветеранами индустрии, работавшими над такими играми, как League of Legends и Diablo. FREYA возглавляет направление ИИ игр, обеспечивая живой и постоянно развивающийся игровой мир.

Официальный сайт:
https://linktr.ee/Freya_Starfall
Whitepaper:
https://starfall-handbook.rosentica.jp/usdfreya-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AWs2J3buZeyvvSE5pyoFVJQUNKa36g8sbouskt6W9fre

Токеномика и анализ цен Freya (FREYA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Freya (FREYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0065
$ 0,0065$ 0,0065
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,004187
$ 0,004187$ 0,004187

Токеномика Freya (FREYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Freya (FREYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FREYA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FREYA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREYA, изучите текущую цену FREYA!

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История цены Freya (FREYA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.