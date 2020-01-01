Токеномика FreeBnk (FRBK)

Токеномика FreeBnk (FRBK)

Откройте для себя ключевую информацию о FreeBnk (FRBK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FreeBnk (FRBK)

FreeBnk — это новаторское застрахованное криптогибридное приложение, которое не только облегчает приобретение криптовалют, но также обеспечивает беспрепятственные денежные переводы и приобретение различных других активов, а также множество дополнительных функций.

Официальный сайт:
https://www.freebnk.io/
Whitepaper:
https://freebnk.gitbook.io/docs
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0

Токеномика и анализ цен FreeBnk (FRBK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FreeBnk (FRBK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 348,50K
$ 348,50K$ 348,50K
Исторический максимум:
$ 0,4
$ 0,4$ 0,4
Исторический минимум:
$ 0,000703367981349371
$ 0,000703367981349371$ 0,000703367981349371
Текущая цена:
$ 0,000697
$ 0,000697$ 0,000697

Токеномика FreeBnk (FRBK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FreeBnk (FRBK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRBK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRBK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRBK, изучите текущую цену FRBK!

Как купить FRBK

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История цены FreeBnk (FRBK)

Анализ истории цены FRBK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FRBK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.