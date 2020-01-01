Токеномика FreeBnk (FRBK) Откройте для себя ключевую информацию о FreeBnk (FRBK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FreeBnk (FRBK) FreeBnk — это новаторское застрахованное криптогибридное приложение, которое не только облегчает приобретение криптовалют, но также обеспечивает беспрепятственные денежные переводы и приобретение различных других активов, а также множество дополнительных функций. Официальный сайт: https://www.freebnk.io/ Whitepaper: https://freebnk.gitbook.io/docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0 Купить FRBK сейчас!

Токеномика и анализ цен FreeBnk (FRBK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FreeBnk (FRBK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 348,50K $ 348,50K $ 348,50K Исторический максимум: $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 Исторический минимум: $ 0,000703367981349371 $ 0,000703367981349371 $ 0,000703367981349371 Текущая цена: $ 0,000697 $ 0,000697 $ 0,000697 Узнайте больше о цене FreeBnk (FRBK)

Токеномика FreeBnk (FRBK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FreeBnk (FRBK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRBK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRBK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRBK, изучите текущую цену FRBK!

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