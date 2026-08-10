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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FRAX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FRAX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ FRAX (FRAX) за сегодня

Технический анализ FRAX (FRAX) за сегодня

Страница анализа FRAX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FRAX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FRAX ниже.

Изменение цены FRAX (FRAX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3156--+16,28%+25,63%-35,92%
Узнайте больше о цене FRAX

Технические индикаторы FRAX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот FRAX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 11
Нейтрально 8
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 4
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3148
0,3148
R2
0,3148
0,3147
R1
0,3147
0,3147
PP
0,3147
0,3147
S1
0,3146
0,3146
S2
0,3146
0,3146
S3
0,3145
0,3146

Рыночные сигналы FRAX

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,20M
$2,58 M
$2,78 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,11 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,23 M
7-дневные активные продажи
$0,22 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала FRAX

Чистый притокЦена FRAXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,32
2026-08-09-$0,01 M0,31
2026-08-08$0,00 M0,31
2026-08-07-$0,05 M0,31
2026-08-06-$0,01 M0,31

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FRAX/USDT
$0,3156
$0,3156$0,3156
+2,73%
240.90K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FRAX в USD

Сумма

FRAX
FRAX
USD
USD

1 FRAX = 0,3156 USD

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