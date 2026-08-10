Технический анализ FRAX (FRAX) за сегодня Страница анализа FRAX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FRAX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FRAX ниже. Регистрация

Изменение цены FRAX (FRAX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,3156 -- +16,28% +25,63% -35,92%

Технические индикаторы FRAX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот FRAX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 11 Нейтрально 8 Покупка 7 Скользящие средние : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 4 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 5 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,3148 0,3148 R2 0,3148 0,3147 R1 0,3147 0,3147 PP 0,3147 0,3147 S1 0,3146 0,3146 S2 0,3146 0,3146 S3 0,3145 0,3146

Рыночные сигналы FRAX Текущий чистый объем открытых ордеров -0,20M $2,58 M $2,78 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,11 M 3-дневные активные продажи $0,10 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,23 M 7-дневные активные продажи $0,22 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала FRAX Чистый приток Цена FRAXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,32 2026-08-09 -$0,01 M 0,31 2026-08-08 $0,00 M 0,31 2026-08-07 -$0,05 M 0,31 2026-08-06 -$0,01 M 0,31 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте FRAX (FRAX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FRAX в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч FRAX / USDT $0,3156 $0,3156 $0,3156 +2,73% 240.90K (USDT) Торговля