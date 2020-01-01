Токеномика Forward (FORWARD) Откройте для себя ключевую информацию о Forward (FORWARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Forward (FORWARD) Forward - это WordPress Web 3.0, где создано решение без кода, которое помогает людям развернуть свои dApp на любой EVM-цепочке по их выбору. В настоящее время реализуются Rust, Go, Haskel и Python. С Forward Factory уже интегрировано более 800 цепочек. Официальный сайт: https://www.forwardprotocol.io Whitepaper: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Купить FORWARD сейчас!

Токеномика и анализ цен Forward (FORWARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Forward (FORWARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Исторический максимум: $ 0,01835 $ 0,01835 $ 0,01835 Исторический минимум: $ 0,000498014390639423 $ 0,000498014390639423 $ 0,000498014390639423 Текущая цена: $ 0,000532 $ 0,000532 $ 0,000532 Узнайте больше о цене Forward (FORWARD)

Токеномика Forward (FORWARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Forward (FORWARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FORWARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FORWARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FORWARD, изучите текущую цену FORWARD!

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