Токеномика Form (FORM1) Откройте для себя ключевую информацию о Form (FORM1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Form (FORM1) Form – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi. Официальный сайт: https://www.form.network/ Whitepaper: https://www.docs.form.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe7dee4823ee18f1347f1cf7997f70b94efde2e1f Купить FORM1 сейчас!

Токеномика и анализ цен Form (FORM1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Form (FORM1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 254,80K $ 254,80K $ 254,80K Исторический максимум: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Исторический минимум: $ 0,00004126438062533 $ 0,00004126438062533 $ 0,00004126438062533 Текущая цена: $ 0,00005096 $ 0,00005096 $ 0,00005096 Узнайте больше о цене Form (FORM1)

Токеномика Form (FORM1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Form (FORM1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FORM1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FORM1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FORM1, изучите текущую цену FORM1!

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