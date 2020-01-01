Токеномика Form (FORM1)

Токеномика Form (FORM1)

Откройте для себя ключевую информацию о Form (FORM1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Form (FORM1)

Form – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi.

Официальный сайт:
https://www.form.network/
Whitepaper:
https://www.docs.form.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe7dee4823ee18f1347f1cf7997f70b94efde2e1f

Токеномика и анализ цен Form (FORM1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Form (FORM1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 254,80K
$ 254,80K$ 254,80K
Исторический максимум:
$ 0,05
$ 0,05$ 0,05
Исторический минимум:
$ 0,00004126438062533
$ 0,00004126438062533$ 0,00004126438062533
Текущая цена:
$ 0,00005096
$ 0,00005096$ 0,00005096

Токеномика Form (FORM1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Form (FORM1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FORM1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FORM1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FORM1, изучите текущую цену FORM1!

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История цены Form (FORM1)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.