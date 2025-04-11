Что такое Form (FORM1)

Form – это передовой блокчейн 2 уровня, разработанный для беспрепятственного объединения социальной активности с децентрализованными финансами. Блокчейн Form стимулирует такие приложения для социальных связей, как стартовые площадки и ИИ-агенты, с помощью баллов FORM и Form, одновременно развивая категорию SocialFi. Form – это одноцелевая экосистема, созданная для децентрализации класса активов SocialFi.

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Form Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Form, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена FORM1 в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Form.

История цен Form

Отслеживание траектории движения цены FORM1 дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории FORM1 в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Form.

Как купить Form (FORM1)

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FORM1 на местную валюту

1 FORM1 к VND ₫ 3.2948685 1 FORM1 к AUD A$ 0.00020303 1 FORM1 к GBP ￡ 0.00009766 1 FORM1 к EUR € 0.00011308 1 FORM1 к USD $ 0.0001285 1 FORM1 к MYR RM 0.00056797 1 FORM1 к TRY ₺ 0.00489071 1 FORM1 к JPY ¥ 0.018451315 1 FORM1 к RUB ₽ 0.01069377 1 FORM1 к INR ₹ 0.011065135 1 FORM1 к IDR Rp 2.14166581 1 FORM1 к KRW ₩ 0.182268255 1 FORM1 к PHP ₱ 0.00731936 1 FORM1 к EGP ￡E. 0.006595905 1 FORM1 к BRL R$ 0.00075301 1 FORM1 к CAD C$ 0.00017733 1 FORM1 к BDT ৳ 0.015616605 1 FORM1 к NGN ₦ 0.20527104 1 FORM1 к UAH ₴ 0.0053199 1 FORM1 к VES Bs 0.0091235 1 FORM1 к PKR Rs 0.03603397 1 FORM1 к KZT ₸ 0.066407515 1 FORM1 к THB ฿ 0.00430218 1 FORM1 к TWD NT$ 0.00415826 1 FORM1 к AED د.إ 0.000471595 1 FORM1 к CHF Fr 0.000104085 1 FORM1 к HKD HK$ 0.000995875 1 FORM1 к MAD .د.م 0.00119505 1 FORM1 к MXN $ 0.00260341

Источники Form

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