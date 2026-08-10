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Технический анализ FORM (FORM) за сегодня

Технический анализ FORM (FORM) за сегодня

Страница анализа FORM предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FORM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FORM ниже.

Изменение цены FORM (FORM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2191--+5,94%+5,59%-21,56%
Узнайте больше о цене FORM

Технические индикаторы FORM

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот FORM на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2194
0,2192
R2
0,2192
0,219
R1
0,219
0,2189
PP
0,2188
0,2188
S1
0,2186
0,2186
S2
0,2184
0,2185
S3
0,2182
0,2184

Рыночные сигналы FORM

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,06M
$1,98 M
$1,92 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$1,67 M
3-дневные активные продажи
$1,62 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
7-дневные активные покупки
$1,84 M
7-дневные активные продажи
$1,79 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала FORM

Чистый притокЦена FORMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,16 M0,22
2026-08-09$0,00 M0,24
2026-08-08-$0,02 M0,23
2026-08-07-$0,06 M0,21
2026-08-06-$0,02 M0,22

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о FORM

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FORM/USDT
$0,2192
$0,2192$0,2192
-8,70%
593.32K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FORM в USD

Сумма

FORM
FORM
USD
USD

1 FORM = 0,2191 USD

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