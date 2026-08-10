Технический анализ FORM (FORM) за сегодня Страница анализа FORM предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FORM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FORM ниже. Регистрация

Изменение цены FORM (FORM) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,2191 -- +5,94% +5,59% -21,56%

Технические индикаторы FORM

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот FORM на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 16 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 1 Покупка 13 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,2194 0,2192 R2 0,2192 0,219 R1 0,219 0,2189 PP 0,2188 0,2188 S1 0,2186 0,2186 S2 0,2184 0,2185 S3 0,2182 0,2184

Рыночные сигналы FORM Текущий чистый объем открытых ордеров 0,06M $1,98 M $1,92 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 3-дневные активные покупки $1,67 M 3-дневные активные продажи $1,62 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,05M 7-дневные активные покупки $1,84 M 7-дневные активные продажи $1,79 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала FORM Чистый приток Цена FORMUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,16 M 0,22 2026-08-09 $0,00 M 0,24 2026-08-08 -$0,02 M 0,23 2026-08-07 -$0,06 M 0,21 2026-08-06 -$0,02 M 0,22 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте FORM (FORM) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FORM в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч FORM / USDT $0,2192 $0,2192 $0,2192 -8,70% 593.32K (USDT) Торговля