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Технический анализ Forest Protocol (FOREST) за сегодня

Технический анализ Forest Protocol (FOREST) за сегодня

Страница анализа Forest Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FOREST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Forest Protocol ниже.

Изменение цены Forest Protocol (FOREST)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0195---10,72%-16,96%-79,80%
Узнайте больше о цене Forest Protocol

Поток капитала Forest Protocol

Чистый притокЦена FORESTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,02
2026-08-09$0,00 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,00 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Forest Protocol

FOREST USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FOREST с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FOREST USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FOREST/USDT
$0,01949
$0,01949$0,01949
-1,51%
2.40M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FOREST в USD

Сумма

FOREST
FOREST
USD
USD

1 FOREST = 0,0195 USD

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