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Технический анализ Folks Finance (FOLKS) за сегодня

Технический анализ Folks Finance (FOLKS) за сегодня

Страница анализа Folks Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FOLKS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Folks Finance ниже.

Изменение цены Folks Finance (FOLKS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,814---12,49%-3,31%+25,94%
Узнайте больше о цене Folks Finance

Технические индикаторы Folks Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Folks Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 14
Нейтрально 2
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,8206
1,8203
R2
1,8203
1,8199
R1
1,8196
1,8197
PP
1,8193
1,8193
S1
1,8186
1,8189
S2
1,8183
1,8187
S3
1,8176
1,8183

Рыночные сигналы Folks Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,44 M
$1,61 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
3-дневные активные покупки
$0,38 M
3-дневные активные продажи
$0,31 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
7-дневные активные покупки
$0,85 M
7-дневные активные продажи
$0,80 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Folks Finance

Чистый притокЦена FOLKSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M1,80
2026-08-09$0,00 M1,85
2026-08-08$0,00 M1,87
2026-08-07$0,00 M1,95
2026-08-06$0,00 M2,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FOLKS/USDT
$1,814
$1,814$1,814
-1,65%
116.96K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FOLKS в USD

Сумма

FOLKS
FOLKS
USD
USD

1 FOLKS = 1,814 USD

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