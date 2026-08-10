Технический анализ Folks Finance (FOLKS) за сегодня Страница анализа Folks Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FOLKS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Folks Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Folks Finance (FOLKS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1,814 -- -12,49% -3,31% +25,94%

Технические индикаторы Folks Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Folks Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 14 Нейтрально 2 Покупка 10 Скользящие средние : Продажа Продажа 11 Нейтрально 0 Покупка 3 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1,8206 1,8203 R2 1,8203 1,8199 R1 1,8196 1,8197 PP 1,8193 1,8193 S1 1,8186 1,8189 S2 1,8183 1,8187 S3 1,8176 1,8183

Рыночные сигналы Folks Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,17M $1,44 M $1,61 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,07M 3-дневные активные покупки $0,38 M 3-дневные активные продажи $0,31 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,05M 7-дневные активные покупки $0,85 M 7-дневные активные продажи $0,80 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Folks Finance Чистый приток Цена FOLKSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 1,80 2026-08-09 $0,00 M 1,85 2026-08-08 $0,00 M 1,87 2026-08-07 $0,00 M 1,95 2026-08-06 $0,00 M 2,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Folks Finance (FOLKS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Folks Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч FOLKS / USDT $1,814 $1,814 $1,814 -1,65% 116.96K (USDT) Торговля