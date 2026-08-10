Технический анализ Folks Finance (FOLKS) за сегодня
Изменение цены Folks Finance (FOLKS)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,814
|--
|-12,49%
|-3,31%
|+25,94%
Технические индикаторы Folks Finance
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Folks Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 11
|Нейтрально 0
|Покупка 3
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 2
|Покупка 7
Рыночные сигналы Folks Finance
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Folks Finance
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,00 M
|1,80
|2026-08-09
|$0,00 M
|1,85
|2026-08-08
|$0,00 M
|1,87
|2026-08-07
|$0,00 M
|1,95
|2026-08-06
|$0,00 M
|2,04
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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