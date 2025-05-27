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fog Курс (FOGSOL)
Текущая цена fog (FOGSOL) сегодня составляет 0.0002876 USD с текущей рыночной капитализацией -- USD. Курс FOGSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели fog:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 64.37K USD
- Изменение цены fog в течение дня составляет +41.79%
- Оборотное предложение составляет -- USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене FOGSOL к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах FOGSOL.
Отслеживайте изменения цены fog за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.000084588
|+41.79%
|30 дней
|$ -0.0007124
|-71.24%
|60 дней
|$ -0.0007124
|-71.24%
|90 дней
|$ -0.0007124
|-71.24%
Сегодня для FOGSOL зафиксировано изменение $ +0.000084588 (+41.79%), что отражает его последнюю активность на рынке.Изменение цены fog за 30-дн.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0.0007124 (-71.24%), что показывает краткосрочную эффективность токена.Изменение цены fog за 60-дн.
Если расширить обзор до 60 дн., то FOGSOL изменился на $ -0.0007124 (-71.24%), что дает более широкое представление о его эффективности.Изменение цены fog за 90-дн.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0.0007124 (-71.24%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Ознакомьтесь с последней информацией о ценах fog: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:
-3.01%
+41.79%
+90.84%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:
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|1 FOGSOL к VND
₫7.3743516
|1 FOGSOL к AUD
A$0.000442904
|1 FOGSOL к GBP
￡0.000209948
|1 FOGSOL к EUR
€0.000250212
|1 FOGSOL к USD
$0.0002876
|1 FOGSOL к MYR
RM0.00120792
|1 FOGSOL к TRY
₺0.011213524
|1 FOGSOL к JPY
¥0.040959992
|1 FOGSOL к RUB
₽0.0229361
|1 FOGSOL к INR
₹0.024526528
|1 FOGSOL к IDR
Rp4.638709028
|1 FOGSOL к PHP
₱0.015921536
|1 FOGSOL к EGP
￡E.0.01432248
|1 FOGSOL к BRL
R$0.001627816
|1 FOGSOL к CAD
C$0.000394012
|1 FOGSOL к BDT
৳0.035038308
|1 FOGSOL к NGN
₦0.455060852
|1 FOGSOL к UAH
₴0.011958408
|1 FOGSOL к VES
Bs0.0270344
|1 FOGSOL к PKR
Rs0.080991036
|1 FOGSOL к KZT
₸0.146434416
|1 FOGSOL к THB
฿0.009384388
|1 FOGSOL к TWD
NT$0.00861362
|1 FOGSOL к AED
د.إ0.001055492
|1 FOGSOL к CHF
Fr0.000235832
|1 FOGSOL к HKD
HK$0.002251908
|1 FOGSOL к MAD
.د.م0.002637292
|1 FOGSOL к MXN
$0.005533424
Для более глубокого понимания fog рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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