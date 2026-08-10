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Технический анализ Fogo (FOGO) за сегодня

Технический анализ Fogo (FOGO) за сегодня

Страница анализа Fogo предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FOGO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Fogo ниже.

Изменение цены Fogo (FOGO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,009181--+11,59%-6,66%-57,06%
Узнайте больше о цене Fogo

Технические индикаторы Fogo

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Fogo на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 9
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,009178
0,009177
R2
0,009177
0,009176
R1
0,009176
0,009176
PP
0,009175
0,009175
S1
0,009174
0,009174
S2
0,009173
0,009174
S3
0,009172
0,009173

Рыночные сигналы Fogo

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,20M
$2,92 M
$3,12 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,14 M
3-дневные активные продажи
$0,15 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,40 M
7-дневные активные продажи
$0,38 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Fogo

Чистый притокЦена FOGOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,01
2026-08-09-$0,03 M0,01
2026-08-08$0,07 M0,01
2026-08-07$0,01 M0,01
2026-08-06$0,06 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FOGO/USDT
$0,009181
$0,009181$0,009181
+4,94%
6.75M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FOGO в USD

Сумма

FOGO
FOGO
USD
USD

1 FOGO = 0,009181 USD

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