Токеномика Fly Niza (FLYN) Откройте для себя ключевую информацию о Fly Niza (FLYN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fly Niza (FLYN) Fly Niza – это веселье в мире криптовалют. В то время как другие токены сосредоточены на утилитарности, Fly Niza нацелен на то, чтобы привнести в пространство смех, азарт и свежее чувство свободы. Созданный в сети BNB, этот мемкоин предназначен для тех, кто хочет наслаждаться процессом без необходимости выполнять многообещающие обязательства. Официальный сайт: https://www.flyniza.com/ Whitepaper: https://www.flyniza.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4c777cbef04c5548cfa303ff25d9a0b9f5d88951 Купить FLYN сейчас!

Токеномика и анализ цен Fly Niza (FLYN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fly Niza (FLYN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,6499 $ 1,6499 $ 1,6499 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000000000173 $ 0,0000000000000173 $ 0,0000000000000173 Узнайте больше о цене Fly Niza (FLYN)

Токеномика Fly Niza (FLYN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fly Niza (FLYN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLYN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLYN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLYN, изучите текущую цену FLYN!

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