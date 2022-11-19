Что такое ()

Flurry Finance is about enhancing the usability of DeFi. Users are not enjoying the benefits of DeFi products because of many negative user experiences. DeFi should be designed for everyone but not only for tech-savvys. Flurry Finance aims to make the yield generation experience as simple and convenient for all users. Therefore, introducing RHOtokens - a cross-chain token that will use its underlying stablecoins to generate yield farmed interest with lower fees and diversified risks. rhoToken is the cross chain stablecoin with continuous yield farming capability. rhoToken owners enjoy the flexibility, stability and passive income of rhoTokens. Whereas FLURRY token is our governance token. FLURRY tokens owners will be entitled to vote on the yield generation strategies addition / removal on the FLURRY protocol in the long run. Staking FLURRY also allows them to enjoy the management fee income generated by via the Flurry protocol.

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