Токеномика OmniFlix Network (FLIX) Откройте для себя ключевую информацию о OmniFlix Network (FLIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OmniFlix Network (FLIX) OmniFlix Network - это сеть p2p для создателей и суверенных сообществ для создания, управления и распространения. OmniFlix.tv - это флагманская платформа для публикации видео, которая работает прямо сейчас и содержит более 1200 интерактивных видеороликов, опираясь на медиа-инфраструктуру OmniFlix, которая транслирует более 650 млн минут просмотра в прямом эфире с 2018 года. Официальный сайт: https://omniflix.network/ Обозреватель блоков: https://mintscan.io/omniflix Купить FLIX сейчас!

Токеномика и анализ цен OmniFlix Network (FLIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OmniFlix Network (FLIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 250,76M $ 250,76M $ 250,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,80M $ 10,80M $ 10,80M Исторический максимум: $ 0,19 $ 0,19 $ 0,19 Исторический минимум: $ 0,010142158377458563 $ 0,010142158377458563 $ 0,010142158377458563 Текущая цена: $ 0,0108 $ 0,0108 $ 0,0108 Узнайте больше о цене OmniFlix Network (FLIX)

Токеномика OmniFlix Network (FLIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OmniFlix Network (FLIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLIX, изучите текущую цену FLIX!

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