Токеномика Flayer (FLAY)

Токеномика Flayer (FLAY)

Откройте для себя ключевую информацию о Flayer (FLAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Flayer (FLAY)

FLAY поддерживает протоколы, созданные Flayer Labs, включая протокол Flaunch – стартовую площадку для мемкоинов, разработанную в сети Base и работающую на Uniswap V4. Примечательно, что держатели FLAY могут включить переключатель комиссии, чтобы получать 10% от торговых комиссий протокола. Держатели также имеют доступ к управлению FLAY ончейн.

Официальный сайт:
https://docs.flayer.io/
Whitepaper:
https://www.flayer.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xF1A7000000950C7ad8Aff13118Bb7aB561A448ee

Токеномика и анализ цен Flayer (FLAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flayer (FLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,53M
$ 16,53M$ 16,53M
Исторический максимум:
$ 0,36
$ 0,36$ 0,36
Исторический минимум:
$ 0,013309920381206455
$ 0,013309920381206455$ 0,013309920381206455
Текущая цена:
$ 0,01653
$ 0,01653$ 0,01653

Токеномика Flayer (FLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Flayer (FLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLAY, изучите текущую цену FLAY!

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История цены Flayer (FLAY)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.