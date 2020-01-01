Токеномика Flayer (FLAY) Откройте для себя ключевую информацию о Flayer (FLAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flayer (FLAY) FLAY поддерживает протоколы, созданные Flayer Labs, включая протокол Flaunch – стартовую площадку для мемкоинов, разработанную в сети Base и работающую на Uniswap V4. Примечательно, что держатели FLAY могут включить переключатель комиссии, чтобы получать 10% от торговых комиссий протокола. Держатели также имеют доступ к управлению FLAY ончейн. Официальный сайт: https://docs.flayer.io/ Whitepaper: https://www.flayer.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xF1A7000000950C7ad8Aff13118Bb7aB561A448ee Купить FLAY сейчас!

Токеномика и анализ цен Flayer (FLAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flayer (FLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,53M $ 16,53M $ 16,53M Исторический максимум: $ 0,36 $ 0,36 $ 0,36 Исторический минимум: $ 0,013309920381206455 $ 0,013309920381206455 $ 0,013309920381206455 Текущая цена: $ 0,01653 $ 0,01653 $ 0,01653 Узнайте больше о цене Flayer (FLAY)

Токеномика Flayer (FLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flayer (FLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLAY, изучите текущую цену FLAY!

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