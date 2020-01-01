Токеномика FishWar (FISHW)
Информация о FishWar (FISHW)
FishWar – это ролевая игра с элементами искусственного интеллекта, в которой игроки сражаются в постапокалиптическом океане и зарабатывают награды через стратегический геймплей: Бесплатная игра, режимы «Приключение» и «Арена», «Колесо удачи» и «Охота за яйцами», эксклюзивные NFT и внутриигровые предметы. Теперь пользователи могут погрузиться в мир FISHWAR с помощью ИИ-агента. ИИ-агент выполняет все миссии в игре. Игроки могут взаимодействовать с продвинутой системой искусственного интеллекта, созданной для значимых и динамичных диалогов в игре.
Токеномика и анализ цен FishWar (FISHW)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене FishWar (FISHW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика FishWar (FISHW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FishWar (FISHW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FISHW, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FISHW.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FISHW, изучите текущую цену FISHW!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 FISHW = 0,0004574 USD