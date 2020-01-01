Токеномика FishWar (FISHW)

Токеномика FishWar (FISHW)

Откройте для себя ключевую информацию о FishWar (FISHW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FishWar (FISHW)

FishWar – это ролевая игра с элементами искусственного интеллекта, в которой игроки сражаются в постапокалиптическом океане и зарабатывают награды через стратегический геймплей: Бесплатная игра, режимы «Приключение» и «Арена», «Колесо удачи» и «Охота за яйцами», эксклюзивные NFT и внутриигровые предметы. Теперь пользователи могут погрузиться в мир FISHWAR с помощью ИИ-агента. ИИ-агент выполняет все миссии в игре. Игроки могут взаимодействовать с продвинутой системой искусственного интеллекта, созданной для значимых и динамичных диалогов в игре.

Официальный сайт:
https://fishwar.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/d33fuaksajqjjpw2
Обозреватель блоков:
https://seitrace.com/address/0x805679729Df385815C57c24B20f4161BD34B655f?chain=pacific-1

Токеномика и анализ цен FishWar (FISHW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FishWar (FISHW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0029
$ 0,0029$ 0,0029
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0004574
$ 0,0004574$ 0,0004574

Токеномика FishWar (FISHW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FishWar (FISHW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FISHW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FISHW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FISHW, изучите текущую цену FISHW!

Как купить FISHW

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История цены FishWar (FISHW)

Анализ истории цены FISHW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.