Токеномика FishWar (FISHW) Откройте для себя ключевую информацию о FishWar (FISHW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FishWar (FISHW) FishWar – это ролевая игра с элементами искусственного интеллекта, в которой игроки сражаются в постапокалиптическом океане и зарабатывают награды через стратегический геймплей: Бесплатная игра, режимы «Приключение» и «Арена», «Колесо удачи» и «Охота за яйцами», эксклюзивные NFT и внутриигровые предметы. Теперь пользователи могут погрузиться в мир FISHWAR с помощью ИИ-агента. ИИ-агент выполняет все миссии в игре. Игроки могут взаимодействовать с продвинутой системой искусственного интеллекта, созданной для значимых и динамичных диалогов в игре. Официальный сайт: https://fishwar.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/d33fuaksajqjjpw2 Обозреватель блоков: https://seitrace.com/address/0x805679729Df385815C57c24B20f4161BD34B655f?chain=pacific-1 Купить FISHW сейчас!

Токеномика и анализ цен FishWar (FISHW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FishWar (FISHW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0029 $ 0,0029 $ 0,0029 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0004574 $ 0,0004574 $ 0,0004574 Узнайте больше о цене FishWar (FISHW)

Токеномика FishWar (FISHW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FishWar (FISHW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FISHW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FISHW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FISHW, изучите текущую цену FISHW!

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