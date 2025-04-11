Что такое FishWar (FISHW)

FishWar – это ролевая игра с элементами искусственного интеллекта, в которой игроки сражаются в постапокалиптическом океане и зарабатывают награды через стратегический геймплей: Бесплатная игра, режимы «Приключение» и «Арена», «Колесо удачи» и «Охота за яйцами», эксклюзивные NFT и внутриигровые предметы. Теперь пользователи могут погрузиться в мир FISHWAR с помощью ИИ-агента. ИИ-агент выполняет все миссии в игре. Игроки могут взаимодействовать с продвинутой системой искусственного интеллекта, созданной для значимых и динамичных диалогов в игре.

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FishWar Прогноз Цены

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FISHW на местную валюту

1 FISHW к VND ₫ 44.4127761 1 FISHW к AUD A$ 0.002754039 1 FISHW к GBP ￡ 0.001316396 1 FISHW к EUR € 0.001524248 1 FISHW к USD $ 0.0017321 1 FISHW к MYR RM 0.007655882 1 FISHW к TRY ₺ 0.065923726 1 FISHW к JPY ¥ 0.248608313 1 FISHW к RUB ₽ 0.144145362 1 FISHW к INR ₹ 0.149099168 1 FISHW к IDR Rp 28.868321786 1 FISHW к KRW ₩ 2.460361445 1 FISHW к PHP ₱ 0.099041478 1 FISHW к EGP ￡E. 0.08885673 1 FISHW к BRL R$ 0.010150106 1 FISHW к CAD C$ 0.002390298 1 FISHW к BDT ৳ 0.210502113 1 FISHW к NGN ₦ 2.766925824 1 FISHW к UAH ₴ 0.07170894 1 FISHW к VES Bs 0.1229791 1 FISHW к PKR Rs 0.485715482 1 FISHW к KZT ₸ 0.895131959 1 FISHW к THB ฿ 0.057973387 1 FISHW к TWD NT$ 0.056068077 1 FISHW к AED د.إ 0.006356807 1 FISHW к CHF Fr 0.001403001 1 FISHW к HKD HK$ 0.013423775 1 FISHW к MAD .د.م 0.01610853 1 FISHW к MXN $ 0.035213593

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