Токеномика Finblox (FINBLOX)

Токеномика Finblox (FINBLOX)

Откройте для себя ключевую информацию о Finblox (FINBLOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Finblox (FINBLOX)

В Finblox мы стремимся предоставить нашим конечным пользователям удобные и безопасные способы хранения и торговли цифровыми криптоактивами.

Официальный сайт:
https://finblox.com
Whitepaper:
https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199

Токеномика и анализ цен Finblox (FINBLOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Finblox (FINBLOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,40K
$ 7,40K$ 7,40K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 37,00K
$ 37,00K$ 37,00K
Исторический максимум:
$ 0,0185
$ 0,0185$ 0,0185
Исторический минимум:
$ 0,000011425261328791
$ 0,000011425261328791$ 0,000011425261328791
Текущая цена:
$ 0,0000037
$ 0,0000037$ 0,0000037

Токеномика Finblox (FINBLOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Finblox (FINBLOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FINBLOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FINBLOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINBLOX, изучите текущую цену FINBLOX!

Как купить FINBLOX

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История цены Finblox (FINBLOX)

Анализ истории цены FINBLOX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FINBLOX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.