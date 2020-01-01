Токеномика Finblox (FINBLOX) Откройте для себя ключевую информацию о Finblox (FINBLOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Finblox (FINBLOX) В Finblox мы стремимся предоставить нашим конечным пользователям удобные и безопасные способы хранения и торговли цифровыми криптоактивами. Официальный сайт: https://finblox.com Whitepaper: https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199 Купить FINBLOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Finblox (FINBLOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Finblox (FINBLOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,40K $ 7,40K $ 7,40K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,00K $ 37,00K $ 37,00K Исторический максимум: $ 0,0185 $ 0,0185 $ 0,0185 Исторический минимум: $ 0,000011425261328791 $ 0,000011425261328791 $ 0,000011425261328791 Текущая цена: $ 0,0000037 $ 0,0000037 $ 0,0000037 Узнайте больше о цене Finblox (FINBLOX)

Токеномика Finblox (FINBLOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Finblox (FINBLOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FINBLOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FINBLOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINBLOX, изучите текущую цену FINBLOX!

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