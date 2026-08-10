Технический анализ MindNetwork FHE (FHE) за сегодня Страница анализа MindNetwork FHE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FHE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MindNetwork FHE ниже. Регистрация

Изменение цены MindNetwork FHE (FHE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02655 -- +18,10% +51,88% -17,98%

Технические индикаторы MindNetwork FHE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MindNetwork FHE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02662 0,02661 R2 0,02661 0,0266 R1 0,0266 0,0266 PP 0,02659 0,02659 S1 0,02658 0,02658 S2 0,02657 0,02658 S3 0,02656 0,02657

Рыночные сигналы MindNetwork FHE Текущий чистый объем открытых ордеров -0,73M $5,55 M $6,27 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,93 M 3-дневные активные продажи $0,92 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $2,30 M 7-дневные активные продажи $2,30 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала MindNetwork FHE Чистый приток Цена FHEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,03 2026-08-09 $0,01 M 0,03 2026-08-08 $0,01 M 0,03 2026-08-07 -$0,01 M 0,03 2026-08-06 $0,04 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте MindNetwork FHE (FHE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MindNetwork FHE в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч FHE / USDT $0,02657 $0,02657 $0,02657 -7,19% 10.99M (USDT) Торговля FHE / USDC $0,02655 $0,02655 $0,02655 -7,23% 2.05M (USDT) Торговля