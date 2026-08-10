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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MindNetwork FHE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MindNetwork FHE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ MindNetwork FHE (FHE) за сегодня

Технический анализ MindNetwork FHE (FHE) за сегодня

Страница анализа MindNetwork FHE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FHE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MindNetwork FHE ниже.

Изменение цены MindNetwork FHE (FHE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02655--+18,10%+51,88%-17,98%
Узнайте больше о цене MindNetwork FHE

Технические индикаторы MindNetwork FHE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MindNetwork FHE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02662
0,02661
R2
0,02661
0,0266
R1
0,0266
0,0266
PP
0,02659
0,02659
S1
0,02658
0,02658
S2
0,02657
0,02658
S3
0,02656
0,02657

Рыночные сигналы MindNetwork FHE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,73M
$5,55 M
$6,27 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,93 M
3-дневные активные продажи
$0,92 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$2,30 M
7-дневные активные продажи
$2,30 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MindNetwork FHE

Чистый притокЦена FHEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,03
2026-08-09$0,01 M0,03
2026-08-08$0,01 M0,03
2026-08-07-$0,01 M0,03
2026-08-06$0,04 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о MindNetwork FHE

Торгуйте MindNetwork FHE (FHE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MindNetwork FHE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FHE/USDT
$0,02657
$0,02657$0,02657
-7,19%
10.99M (USDT)
FHE/USDC
$0,02655
$0,02655$0,02655
-7,23%
2.05M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FHE в USD

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FHE
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USD

1 FHE = 0,02655 USD

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