Технический анализ Falcon Finance (FF) за сегодня Страница анализа Falcon Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FF, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Falcon Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Falcon Finance (FF) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,06265 -- -3,38% +7,60% -17,48%

Технические индикаторы Falcon Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Falcon Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 3 Покупка 5 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 0 Покупка 1 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 3 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,06277 0,06277 R2 0,06277 0,06276 R1 0,06276 0,06276 PP 0,06276 0,06276 S1 0,06275 0,06275 S2 0,06275 0,06275 S3 0,06274 0,06275

Рыночные сигналы Falcon Finance Текущий чистый объем открытых ордеров 0,01M $1,30 M $1,29 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,06 M 3-дневные активные продажи $0,07 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 7-дневные активные покупки $0,17 M 7-дневные активные продажи $0,19 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Falcon Finance Чистый приток Цена FFUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,06 2026-08-09 $0,13 M 0,06 2026-08-08 -$0,05 M 0,06 2026-08-07 $0,00 M 0,06 2026-08-06 $0,02 M 0,06 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Falcon Finance (FF) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Falcon Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч FF / USDT $0,06265 $0,06265 $0,06265 -2,07% 844.98K (USDT) Торговля FF / USDC $0,0626 $0,0626 $0,0626 -2,04% 818.79K (USDT) Торговля FF / USDF $0,06326 $0,06326 $0,06326 -2,61% 853.03K (USDT) Торговля