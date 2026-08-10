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Технический анализ Falcon Finance (FF) за сегодня

Технический анализ Falcon Finance (FF) за сегодня

Страница анализа Falcon Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FF, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Falcon Finance ниже.

Изменение цены Falcon Finance (FF)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06265---3,38%+7,60%-17,48%
Узнайте больше о цене Falcon Finance

Технические индикаторы Falcon Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Falcon Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 3
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06277
0,06277
R2
0,06277
0,06276
R1
0,06276
0,06276
PP
0,06276
0,06276
S1
0,06275
0,06275
S2
0,06275
0,06275
S3
0,06274
0,06275

Рыночные сигналы Falcon Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,01M
$1,30 M
$1,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$0,17 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Falcon Finance

Чистый притокЦена FFUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,06
2026-08-09$0,13 M0,06
2026-08-08-$0,05 M0,06
2026-08-07$0,00 M0,06
2026-08-06$0,02 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FF/USDT
$0,06265
$0,06265$0,06265
-2,07%
844.98K (USDT)
FF/USDC
$0,0626
$0,0626$0,0626
-2,04%
818.79K (USDT)
FF/USDF
$0,06326
$0,06326$0,06326
-2,61%
853.03K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FF в USD

Сумма

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FF
USD
USD

1 FF = 0,06265 USD

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