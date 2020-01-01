Технический анализ Fefer (FEFER) за сегодня Страница анализа Fefer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FEFER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Fefer ниже. Регистрация

Изменение цены Fefer (FEFER) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,002553 -- -21,38% +70,20% +70,20%

Технические индикаторы Fefer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Fefer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 6 Покупка 12 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 6 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,002577 0,002571 R2 0,002571 0,002567 R1 0,002568 0,002565 PP 0,002562 0,002562 S1 0,002559 0,002558 S2 0,002553 0,002556 S3 0,00255 0,002553

Рыночные сигналы Fefer Текущий чистый объем открытых ордеров 0,00M $0,03 M $0,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,07 M 7-дневные активные продажи $0,06 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Fefer Чистый приток Цена FEFERUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Fefer (FEFER) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Fefer в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч FEFER / USD1 $0,002537 $0,002537 $0,002537 +3,76% 23.29M (USDT) Торговля FEFER / USDT $0,002553 $0,002553 $0,002553 +3,61% 31.33M (USDT) Торговля