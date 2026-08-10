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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по First Digital USD, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по First Digital USD, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ First Digital USD (FDUSD) за сегодня

Технический анализ First Digital USD (FDUSD) за сегодня

Страница анализа First Digital USD предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FDUSD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе First Digital USD ниже.

Изменение цены First Digital USD (FDUSD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,9982--+0,03%0,00%-0,08%
Узнайте больше о цене First Digital USD

Поток капитала First Digital USD

Чистый притокЦена FDUSDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M1,00
2026-08-09$0,20 M1,00
2026-08-08$1,09 M1,00
2026-08-07-$0,12 M1,00
2026-08-06$2,24 M1,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о First Digital USD

FDUSD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FDUSD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FDUSD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте First Digital USD (FDUSD) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FDUSD/USDT
$0,9982
$0,9982$0,9982
-0,01%
52.10K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FDUSD в USD

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1 FDUSD = 0,9982 USD

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