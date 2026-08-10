Технический анализ First Digital USD (FDUSD) за сегодня
Изменение цены First Digital USD (FDUSD)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,9982
|--
|+0,03%
|0,00%
|-0,08%
Поток капитала First Digital USD
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,03 M
|1,00
|2026-08-09
|$0,20 M
|1,00
|2026-08-08
|$1,09 M
|1,00
|2026-08-07
|-$0,12 M
|1,00
|2026-08-06
|$2,24 M
|1,00
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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